Musk blir verdens første mann med en formue på 700 milliarder dollar

For ikke så lenge siden rapporterte vi at Elon Musk hadde blitt verdens første mann på 600 milliarder dollar. Nå har Tesla- og SpaceX-sjefen gått enda lenger, og blitt den første personen noensinne som er god for mer enn 700 milliarder dollar.

Musks nettoverdi steg til rundt 749 milliarder dollar etter at Delawares høyesterett gjeninnførte Tesla-aksjeopsjoner til en verdi av 139 milliarder dollar, og reverserte en lavere rettsavgjørelse som hadde annullert hans landemerke lønnspakke fra 2018. Domstolen sa at den tidligere avgjørelsen om å oppheve kompensasjonsavtalen var feilaktig.

I forrige uke passerte formuen hans 600 milliarder dollar i forbindelse med rapporter om at SpaceX kunne bli børsnotert, mens Teslas aksjonærer i november godkjente en separat lønnsplan på 1 billion dollar, den største i selskapets historie.

Ifølge Forbes er Musks formue nå nesten 500 milliarder dollar større enn formuen til verdens nest rikeste person, Googles medgrunnlegger Larry Page, noe som understreker Musks uovertrufne posisjon på toppen av den globale rikmannslisten.

For å sette dette tallet i perspektiv

For å sette dette tallet i perspektiv er Musks formue på 600 milliarder dollar på størrelse med nasjonaløkonomier. Til sammenligning er BNP i Danmark ca. 430 milliarder dollar, i Sverige 610 milliarder dollar, i Norge ca. 580 milliarder dollar og i Finland ca. 300 milliarder dollar. Med andre ord er Musks personlige formue nå sammenlignbar med (eller større enn) den årlige økonomiske produksjonen i mange land.