Musk-effekten: X blør brukere mens Threads tar av

For fire år siden ble det bekreftet at Elon Musk ville kjøpe opp Twitter, en plattform der han hadde skapt seg et navn. Det var imidlertid ikke alle som var fornøyd med denne utviklingen, og flere alternativer ble lansert i forbindelse med oppkjøpet. Likevel så det ut til at de fleste brukerne ble værende på Twitter selv etter navneskiftet til X og flere kritiserte endringer, og få av tjenestene som ble lansert den gang, er fortsatt særlig aktive.

Etter hvert som Musk ble sett på som en stadig mer kontroversiell figur i enkelte kretser, så behovet for et alternativ ut til å vokse, og blant annet Bluesky (opprettet av Twitter-grunnlegger Jack Dorsey) ble populær, selv om tjenesten har gått tilbake det siste året. Threads, en tjeneste som ble lansert av Meta året etter at Musk overtok Twitter, har imidlertid vært den mest vellykkede. Threads ligner på Twitter/X og har en Instagram-integrasjon som umiddelbart ga tjenesten et høyt antall brukere.

Siden den gang har den fortsatt å vokse, og etter hvert som Musk har kommet med den ene kontroversielle uttalelsen etter den andre, ofte rettet mot Europa på ulike måter, har flere X-brukere klaget høylytt og byttet til andre tjenester, samtidig som selskaper har blitt oppfordret til å gjøre det samme. I september passerte Threads X i antall aktive brukere, og nå viser en ny rapport fra Forbes (basert på data fra Similarweb) at X ikke er i ferd med å ta igjen forspranget, men at Threads i stedet øker forspranget :

"Threads hadde i gjennomsnitt 143,2 millioner daglige aktive brukere på mobile enheter over hele verden i løpet av de første 13 dagene av januar, ifølge Similarweb, et betydelig forsprang på X, som i gjennomsnitt hadde 126,2 millioner daglige aktive brukere i samme periode.

X har mistet brukere over tid, og antallet daglige aktive brukere falt med 11,9 % fra januar i fjor til januar i år, mens Threads har hatt en massiv fremgang, med en økning i antall brukere på 37,8 % fra januar i fjor til januar i år."

Bruker du selv Threads eller X, og har du lagt merke til noen endringer i aktiviteten på noen av tjenestene?