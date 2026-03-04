Musk og Durov kritiserer Europa: Dubai "statistisk sett tryggere selv med missiler i luften"

HQ

Telegram-sjef Pavel Durov utløste nettdebatt denne uken etter å ha sammenlignet Europas sikkerhet med den i Dubai midt i den pågående spenningen i Midtøsten. I et innlegg på X skrev Durov :

"Dessverre måtte jeg forlate Dubai for Europa for en uke siden - så jeg går ikke bare glipp av det gratis fyrverkeriet fra Iran, men utsetter meg også for større risiko. Med tanke på kriminaliteten i Europa er Dubai statistisk sett tryggere, selv med raketter i luften. Jeg gleder meg til å komme tilbake."

Innlegget fikk svar fra Teslas administrerende direktør Elon Musk, som sa seg enig i Durovs vurdering. Musk skrev at selv om "ingen land er perfekte, er Dubai og De forente arabiske emirater objektivt sett tryggere og bedre drevet enn mange områder i Europa."

Utvekslingen kommer samtidig som konflikten mellom Iran, USA og Israel trappes opp. Iran har iverksatt rakettangrep mot amerikanske ressurser i Gulf-regionen, mens Israel har bombet mål i Libanon som svar på iranskstøttede Hizbollah-angrep. Konflikten begynte 28. februar etter at et felles amerikansk-israelsk angrep drepte Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei, noe som utløste en bølge av militære gjengjeldelser i hele regionen.

USAs president Donald Trump skisserte målene for den pågående operasjonen, blant annet å eliminere Irans marine- og missilkapasitet og hindre landet i å skaffe seg atomvåpen, og spådde at kampanjen kunne vare i fire til fem uker. I mellomtiden har angrepene på oljeinfrastrukturen i regionen ført til frykt for mer omfattende økonomiske konsekvenser...

