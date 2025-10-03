Musk oppfordrer tilhengere til å kansellere Netflix på grunn av trans-tegneserier Musk retter skytset mot strømmegiganten på grunn av et klipp fra Dead End: Paranormal Park.

For ikke så lenge siden skapte nyhetene om Jimmy Kimmel og Disney-kanselleringer overskrifter. Nå skaper Elon Musk og Netflix overskrifter etter at Musk oppfordret sine følgere til å si opp Netflix-abonnementene sine, med henvisning til plattformens inkludering av LGBTQ+-figurer i innhold rettet mot barn. Den fornyede motreaksjonen følger et klipp fra Dead End: Paranormal Park, der en karakter avslører sin transkjønnede identitet. Musk har gjentatte ganger delt innlegg der Netflix blir beskyldt for å påtvinge unge seere en "woke agenda", noe som har ført til debatter på sosiale medier. Dead End: Paranormal Park