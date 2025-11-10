Musk blir tilkalt for å hjelpe Kinas Shenzhou-20-mannskap etter å ha blitt truffet av romskrot

HQ

Kinas Shenzhou-20-mannskap er fortsatt på Tiangong-romstasjonen etter at mistenkt romskrot traff returfartøyet deres, noe som nå fører til oppfordringer på nettet om at SpaceX og Elon Musk må gripe inn. De tre astronautene, Chen Dong, Chen Zhongrui og Wang Jie, skulle ha returnert denne måneden, men ingeniørene er fortsatt i gang med å vurdere skadene.

Tekniske og politiske barrierer

En redning av Crew Dragon er imidlertid usannsynlig. SpaceX har ingen reservefartøyer, kommende oppdrag er booket frem til 2026, og Tiangongs dokkingssystem er ikke kompatibelt med Dragon-maskinvaren. En romvandring er også umulig på grunn av inkompatible drakter.

Kina kan i stedet skyte opp Shenzhou-22 tidligere, siden mannskapet ikke står overfor noen umiddelbar fare og Tiangong ikke kan bære mer enn tre astronauter på lang sikt. En hendelse som understreker den økende bekymringen for romskrot og mangelen på standardiserte systemer for redningsoperasjoner på tvers av etater. Hva synes du om dette?