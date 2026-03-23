Musk planlegger avanserte chipfabrikker i Texas for Tesla og SpaceX

Elon Musk har kunngjort at Tesla og SpaceX vil bygge to avanserte halvlederfabrikker i Austin som en del av et nytt prosjekt kalt "Terafab."

Planen innebærer to spesialiserte anlegg: ett med fokus på brikker til Teslas elektriske kjøretøy og humanoide roboter, og et annet designet for systemer for kunstig intelligens, inkludert fremtidige rombaserte datasentre.

Musk sa at dagens globale brikkeproduksjon bare vil dekke ca. 3 % av de fremtidige behovene til selskapene hans, noe som understreker omfanget av etterspørselen drevet av kunstig intelligens og robotteknologi. Prosjektet vil også involvere xAI, Musks AI-satsing.

Kunngjøringen understreker et skifte mot vertikal integrasjon, der Musk tar sikte på å redusere avhengigheten av leverandører som Samsung Electronics, TSMC og Micron Technology.

Ifølge Musk kan anleggene etter hvert produsere opptil én terawatt datakapasitet årlig, omtrent dobbelt så mye som dagens produksjon i USA. En av brikkene skal drive Teslas Optimus-roboter, mens den andre er designet for å fungere under de tøffere forholdene i verdensrommet.

Ingen tidslinje for bygging eller produksjon er bekreftet, og Musks ambisiøse prosjekter har historisk sett blitt utsatt for forsinkelser, noe som etterlater usikkerhet om når Terafab kan komme i drift.