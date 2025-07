Musk retter skytset mot lovgivere på grunn av Trumps lovforslag

HQ

Den siste nye sønnen USA . Elon Musk har nok en gang slaktet USAs president Donald Trumps siste utgiftspakke, og kaller den destruktiv og et svik mot løftene om å begrense regjeringens størrelse.

Mandag intensiverte han sin kritikk og hevdet at lovgivere som hadde gått til valg på å redusere utgiftene, men som likevel støttet lovforslaget, "burde henge med hodet i skam!" "Og de vil miste primærvalget neste år hvis det er det siste jeg gjør på denne jorden", la han til.

I en rekke innlegg på X lovet han å føre kampanje mot lovgivere som støttet lovforslaget, beskyldte dem for hykleri og oppfordret til å danne et nytt politisk parti. Hans uttalelser markerer en stadig dypere kløft med Trump, til tross for at de tidligere har vært enige om skattereformen.