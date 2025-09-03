Musk skifter Teslas fremtid mot humanoide roboter

HQ

Siste nytt om USA . Det begynte med biler... Nå ber Elon Musk investorene om å se forbi Teslas svekkede bilsalg og i stedet fokusere på selskapets humanoide robotprosjekt, Optimus.

I et innlegg på X på mandag antydet konsernsjefen at mesteparten av Teslas fremtidige verdi vil komme fra disse maskinene, som fortsatt er under utvikling, men som er tenkt som multifunksjonelle hjelpere, fra fabrikkarbeid til hjemmepleie. "~ 80% av Teslas verdi vil være Optimus."

Mens Tesla står overfor press fra billigere kinesiske elektriske kjøretøy, fortsetter Musk å hevde at selskapets ekspertise innen AI i den virkelige verden vil gi det et forsprang. Foreløpig er Optimus fortsatt et løfte, men Musk insisterer på at det vil definere Teslas neste kapittel.

Hva synes du om dette neste kapittelet?