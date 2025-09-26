Musk solgte nettopp Grok til amerikanske myndigheter for 42 cent

HQ

Elon Musks xAI har sikret seg en statlig kontrakt for å levere Grok-modellen til en symbolsk pris, et trekk som posisjonerer selskapet sammen med store rivaler i Washingtons kappløp om kunstig intelligensdominans. Avtalen, som er lengre enn de som er inngått med andre leverandører, signaliserer ikke bare sterkere konkurranse i føderale AI-anskaffelser, men antyder også at båndene mellom Musk og Trump er blitt bedre etter måneder med offentlige sammenstøt. Mens Grok har møtt kritikk på grunn av tidligere kontroverser, gir avtalen Musk en sjelden godkjenning i hovedstaden og kan styrke hans stilling mot OpenAI, Anthropic, Google og Meta på både politiske og kommersielle arenaer. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!