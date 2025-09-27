Musk, som beskyldte Trump for å være i Epstein-filene, benekter påstander etter å ha dukket opp i dem "Dette er usant", sa Elon Musk på X.

HQ Nettopp avslørt. Demokratene har frigitt tidligere usette dokumenter fra Jeffrey Epstein-etterforskningen som refererer til Elon Musk. Nå har Elon Musk avvist disse rapportene. Dokumentene viser til en potensiell tur av Musk til Epsteins private øy, selv om det er uklart om den noen gang fant sted. Musk stemplet påstandene som falske på X, samtidig som han fortsatte å kritisere politiske personer for å holde tilbake Epstein-relaterte filer. Dokumentene refererer også til andre høyt profilerte personer, inkludert Bill Gates. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese de nylig frigitte dokumentene via følgende lenke. Go! Elon Musk og Donald Trump // Shutterstock