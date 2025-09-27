Musk, som beskyldte Trump for å være i Epstein-filene, også navngitt i nylig utgitte dokumenter I juli sa Musk offentlig: "Hvordan kan folk forventes å ha tillit til Trump hvis han ikke vil frigi Epstein-filene?"

HQ Nettopp avslørt. Demokratene har frigitt tidligere usette dokumenter fra Jeffrey Epstein-etterforskningen som refererer til Elon Musk. Tidligere i år beskyldte Musk Trump for å være i de såkalte "Epstein-filene" på sosiale medier. I juli sa Musk offentlig "Hvordan kan folk forventes å ha tillit til Trump hvis han ikke vil frigi Epstein-filene?" Selv om dokumentene ikke gir noen direkte bevis på forseelser, avslører de nye detaljer om teknologilederens tidligere forbindelser og gjenoppliver granskningen av Epsteins nettverk av mektige medarbeidere. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese de nylig frigitte dokumentene via følgende lenke. Go! Elon Musk og Donald Trump // Shutterstock