Musk vurderer å kjøpe Ryanair etter offentlig feide med administrerende direktør

Elon Musk har eskalert en offentlig krangel med Ryanairs administrerende direktør Michael O'Leary. Feiden begynte etter at O'Leary avviste å installere Starlink-internett på Ryanairs mer enn 600 jetfly, med henvisning til drivstoffkostnader og en estimert årlig utgift på 250 millioner dollar.

"Hvis du må montere en antenne på flykroppen, koster det 2 % mindre drivstoff på grunn av vekten og luftmotstanden. Vi tror ikke passasjerene våre er villige til å betale for WiFi for en gjennomsnittlig flytur på én time", sa Ryanair-sjef Michael O'Leary for noen dager siden.

Musk svarte med å kalle O'Leary "feilinformert" og en "komplett idiot", og sa at flyselskapet ikke forstår drivstoffpåvirkningen av Starlink. Konflikten eskalerte på sosiale medier da Ryanair tvitret til Musk: "Kanskje du trenger Wi-Fi @elonmusk." Deretter svarte Musk: "Skal jeg kjøpe Ryanair og gi ansvaret til en som egentlig heter Ryan?"... Hva synes du om situasjonen?