Musk vurderer å kjøpe Ryanair etter offentlig feide med administrerende direktør
Milliardæren kaller Michael O'Leary en "komplett idiot" og antyder at han vil ta kontroll over flyselskapet.
Elon Musk har eskalert en offentlig krangel med Ryanairs administrerende direktør Michael O'Leary. Feiden begynte etter at O'Leary avviste å installere Starlink-internett på Ryanairs mer enn 600 jetfly, med henvisning til drivstoffkostnader og en estimert årlig utgift på 250 millioner dollar.
"Hvis du må montere en antenne på flykroppen, koster det 2 % mindre drivstoff på grunn av vekten og luftmotstanden. Vi tror ikke passasjerene våre er villige til å betale for WiFi for en gjennomsnittlig flytur på én time", sa Ryanair-sjef Michael O'Leary for noen dager siden.
Musk svarte med å kalle O'Leary "feilinformert" og en "komplett idiot", og sa at flyselskapet ikke forstår drivstoffpåvirkningen av Starlink. Konflikten eskalerte på sosiale medier da Ryanair tvitret til Musk: "Kanskje du trenger Wi-Fi @elonmusk." Deretter svarte Musk: "Skal jeg kjøpe Ryanair og gi ansvaret til en som egentlig heter Ryan?"... Hva synes du om situasjonen?