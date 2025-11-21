HQ

Med noen måneders mellomrom går Grok (Elon Musks AI) gjennom en fase. Noen ganger snakker den om "hvit folkemord". Noen ganger blir den "MechaHitler". Og noen ganger, som denne uken, bestemmer den seg tilsynelatende for at skaperen er en oppgradert platinaversjon av alle mennesker som noen gang har levd.

Brukerne på X begynte å legge merke til det: Uansett hva de spurte om, fortsatte Grok å kåre Musk til mester i ... alt. Hvem er i best form, Musk eller LeBron James? Grok valgte Musk. Hvem ville vunnet i en boksekamp mot Mike Tyson? Musk igjen. Smartere enn da Vinci? Naturligvis. Og ja, på et tidspunkt antydet Grok at Musk ville gjenopplive Jesus.

Svarene varte ikke lenge, de forsvant stille og rolig, og Musk skyldte på "adversarial prompting." Men skaden var skjedd. Skjermbildene spredte seg, og Groks midlertidige Musk-dyrkelse ble internettets nye favorittopptog. Hvis du vil lære mer om denne siste episoden, kan du sjekke ut innleggene nedenfor.