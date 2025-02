Musou-sjangeren gjør et sterkt comeback: Dynasty Warriors Origins passerer 1 million solgte eksemplarer

HQ

Det er en dag for feiring hos Omega Force og utgiveren Koei Tecmo. I dag kunngjorde begge selskapene at deres nyeste 'musou'-actiontittel Dynasty Warriors: Origins har passert én million solgte eksemplarer, og at demoen også har nådd to millioner nedlastinger. Dynasty Warriors-salget er summen av fysiske og digitale eksemplarer på alle plattformer som spillet ble utgitt på (PC, PS5 og Xbox Series).

Historien i Dynasty Warriors Origins er ikke ny i serien, men gir en dypere og mer detaljert tolkning av The Romance of the Three Kingdoms, en turbulent periode i kinesisk historie for nesten 2000 år siden, i en fortelling som ligger i grenselandet mellom myter og dokumentert historie.

I Origins kan vi velge hvilket kongerike vi vil være trofaste mot og forme historiens gang, og vi kan delta i de mest omfattende kampene i spillhistorien, med tusenvis av figurer på skjermen som opptrer koordinert og sammenhengende, følger ordre fra sine overordnede og utfører komplekse taktikker, men uten å miste "musou"-ånden (som kan oversettes med "én mot tusen").

Vi på Gamereactor likte dem fra start til slutt og viet dem en fullstendig anmeldelse, som du kan lese her.

Har du spilt Dynasty Warriors: Origins ennå?