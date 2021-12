Mutant Year Zero: Road to Eden er dagens gratis PC-spill

HQ

The Bearded Ladies og Funcom angrer nok litt på at de slapp Mutant Year Zero: Road to Eden den 4. desember 2018, for juleferien skal mest sannsynlig ha litt av skylden for at det gode spillet fikk ufortjent lite oppmerksomhet. Forhåpentligvis vil dagens kupp gi svenskene mer tid i rampelyset.

Klokken har jo passert 17.00, så Epic Games Store har byttet ut Second Extinction med Mutant Year Zero: Road to Eden som dagens gratis PC-spill. Som vanlig kan du skaffe deg sistnevnte uten å betale en eneste kroner så lenge det gjøres i løpet av de neste 24 timene.