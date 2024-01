Mutant: Year Zero-utvidelsen Ad Astra lanseres 13. februar.

HQ

Blant Free Leagues mange rollespill har Mutant: Year Zero vært litt av en langdistansespiller som har fulgt Symbaroum og Tales from the Loop siden tidenes morgen, og nå kommer den neste store utvidelsen - Ad Astra.

Det frittstående eventyret, som kan spilles uten kjennskap til tidligere hendelser, er også en direkte fortsettelse av The Road to Eden og er skrevet av Jens Alm sammen med Fria Ligans designteam.

Du kan allerede nå reservere ditt eksemplar i nettbutikken, som også (som vanlig) gir deg umiddelbar tilgang til utvidelsen i PDF-format.

"Gjennom de små vinduene i romkapselen ser du byen henge vektløst under stjernene. Et mylder av metallformer, forbundet med rør og ledninger, som en enorm uro som henger over jorden, menneskehetens forgiftede vugge. Etter hvert som du kommer nærmere, skjønner du at alt ikke står bra til med stjernebyen. Katastrofen har nådd helt opp til himmelen."

