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Når en ny Jason Statham-film kommer ut, vet man akkurat hva man kan forvente. Det blir action, grynt og et surt uttrykk. Nå kan det kanskje høres ut som om jeg ikke tåler Statham, men det er langt fra sannheten. Tvert imot synes jeg han er veldig underholdende med sin barske britiske aksent, stive skuespill og sure uttrykk. Vi kan imidlertid sikkert være enige om at det har vært en overflod av Statham-filmer i det siste, som altfor ofte følger nøyaktig samme oppskrift – på samme måte som den en gang så elskede Liam Neeson ser ut til å ha gått seg fast i en sump av middelmådige actionfilmer.

Mutiny er dermed den nyeste i rekken av Statham-filmer, som på en eller annen måte ved en feiltakelse ble sluppet på strømmetjenester to uker før kinopremieren. Jeg vil imidlertid påstå at dette neppe er den typen film publikum vil strømme til kinoene for å se.

Hva har handlingen i vente? Sjekk ut synopsis: «Da sjefen hans blir myrdet rett foran øynene hans, blir sikkerhetsvakten Cole Reed uskyldig anklaget for forbrytelsen. For å renvaske navnet sitt, blir han tvunget til å ta saken i egne hender. Jakten fører ham om bord på et lasteskip og inn i et brutalt nettverk av menneskehandel og internasjonale konspirasjoner.»

Her ser han nesten ut til å smile.

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Den franske regissøren Jean-François Richet står bak kameraet. Han har tidligere regissert den unødvendige nyinnspillingen av *Assault on Precinct 13* med Ethan Hawke i hovedrollen, *Public Enemy*-filmene om Jacques Mesrine med Vincent Cassel i hovedrollen, og senest – så vidt jeg kan huske – den i det minste noe underholdende actionfilmen *Plane* med Gerard Butler og Mike Colter. Jeg har egentlig ikke så mye å si om Richets regi i dette tilfellet. Det er den typen film hvor det meste ser ut til å gå på autopilot, og karakterene er, som så ofte er tilfellet, papirtynne.

I rollebesetningen ser vi, bortsett fra Statham som i hovedsak spiller nøyaktig den samme rollen han har spilt de siste femten årene, blant andre Annabelle Wallis fra nyinnspillingen av The Mummy og Malignant, den danske skuespilleren Roland Møller, som alltid blir typecastet i lignende skurkeroller, og Adrian Lester. Det er ingenting ved skuespillet som virkelig skiller seg ut.

Jeg liker filmer som utspiller seg på store skip, litt på samme måte som jeg liker filmer som utspiller seg på andre ugjestmilde steder som Antarktis. Det er noe ved den trange plassen og sårbarheten som tiltaler meg. Kanskje er det derfor jeg tross alt har valgt å bruke tid på å se * Mutiny *. Og fordi jeg, til tross for den formelaktige handlingen og overbruken av de samme klisjeene, fremdeles synes Statham er underholdende å se på.

Det er ikke akkurat «Die Hard»...

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Mutiny prøver å bygge opp en spennende, smart handling, men den blir aldri virkelig interessant. Når jeg ser tilbake, kan jeg knapt huske hvorfor han i det hele tatt setter foten på lasteskipet, men det spiller ingen rolle. Du er her for litt action, og det er akkurat det du får. Actionscenene ser bra ut, selv om det aldri virkelig bygges opp noen ekte spenning, men det er moro å se Statham banke opp folk. Kanskje den største overraskelsen er at volden er litt blodigere enn forventet, men likevel på ingen måte ekstrem.

Dette blir ikke noen dyptgående anmeldelse, men slik er det når man ser en film som er omtrent like dyp som et plaskebasseng. « Mutiny leverer stort sett det jeg forventet, og på stort sett den måten jeg forestilte meg. Likevel hadde jeg forventet at den skulle være litt mer underholdende, enten ved å kaste inn en morsom slagord eller gi oss en komisk «misfit»-karakter à la 90-talls actionfilmer for å tilføre litt mer sjel.

Rulleteksten ruller etter nesten nøyaktig nitti minutter, noe som er en god lengde, siden denne filmen ikke ville hatt noe å vinne på en lengre spilletid. Handlingen er altfor tynn og mangler nye ideer, og den minner litt om Seagal-filmen *Under Siege*, men uten de karismatiske skurkene og Erika Eleniak som stripper ut av en kake. Med andre ord: ikke forvent action av høy kvalitet fra « Mutiny, men hvis du vil slå av hjernen en stund og se Statham gjøre det Statham vanligvis gjør, kan du gi den en sjanse når den blir tilgjengelig på strømmetjenestene. Hvis du derimot vil se en virkelig god thriller om et lasteskip, kan jeg anbefale «Captain Phillips».