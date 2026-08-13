Mutiny står på programmet i den andre sesongen av MobLand

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Det er litt over en måned igjen til « MobLand er tilbake, da Paramount+s krimdrama-serie kommer tilbake på TV-skjermene allerede 18. september. Mens vi for en måned siden fikk en første smakebit på hva som venter i en teasertrailer, er tiden nå inne for den fullstendige traileren, og den avslører at Harrigan-familien, ledet av patriarken og matriarken Pierce Brosnan og Helen Mirren, vil møte fiender både utenfor og innenfor egne rekker.

I traileren ser vi at kriminalfamilien må håndtere andre trusler som presser seg inn på deres territorium, men vi ser også at mange av de sentrale familiemedlemmene bestemmer seg for at det må skje en forandring, og til slutt inngår de en allianse med konkurrentene i et forsøk på å ta kontrollen fra de eldre sjefene. Alt dette skjer mens Tom Hardys Harry Da Souza prøver å holde alt gående og gjør sitt beste for å holde alle i live samtidig, til tross for den prisen det krever av hans privatliv.

Nå som premieren nærmer seg for hver dag som går, kan du sjekke ut den nye traileren til « MobLand nedenfor, og hvis du er ute etter flere britiske krimdramaer i Guy Ritchie-stil, må du ikke glemme at The Gentlemen» også kommer tilbake til Netflix et par uker tidligere, den 3. september.