MV Hondius legger til kai på Tenerife, og passasjerene blir sendt hjem, ingen med symptomer på hantavirus

MV Hondius, cruiseskipet der hantavirusutbruddet fant sted, har lagt til kai på Tenerife, og passasjerene, alle uten symptomer, vil bli brakt tilbake til sine hjemland, der de vil bli satt i karantene i henhold til lokale lover. Luksuscruiseskipet la til kai kl. 06.30 lokal tid på Tenerife, til tross for motstand fra de lokale myndighetene på Kanariøyene, i nærvær av generaldirektøren for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, som sendte en melding til den bekymrede lokalbefolkningen.

"Jeg vet at når dere hører ordet "utbrudd eller epidemi" og ser et skip nærme seg kysten deres, dukker det opp minner som ingen av oss helt har overvunnet. Jeg vil at dere skal høre tydelig på meg: Dette er ikke en ny covid-19. Den nåværende folkehelserisikoen fra hantavirus er fortsatt lav."

Adhanom Ghebreyesus forklarte det som allerede er offentlig kjent: denne hantavirusstammen er ikke ukjent, det er Andes-stammen, den eneste av rundt 30-40 hantavirusstammer som kan smitte fra person til person, men bare ved nær og langvarig kontakt. "Risikoen for deg, i ditt daglige liv på Tenerife, er lav. "

Tre personer har dødd på grunn av hantavirus, som har en høy dødelighet på 40 %. Men ingen andre passasjerer fra skipet har symptomer, og mistenkte tilfeller med symptomer fra personer som var i nærheten av de syke har testet negativt for hantaviruset, som har lignende symptomer som influensa. Passasjerene, rundt 150 fra 23 land, blir nå transportert fra skipet til en flyplass i forseglede og bevoktede biler gjennom en avsperret korridor.