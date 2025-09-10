My Hero Academia live-action nyinnspilling går videre med Wonder Woman, Argylle-forfatter

Netflixs live-action My Hero Academia nyinnspilling tar sine neste skritt, ettersom den nå har signert en forfatter for den kommende filmen. Jason Fuchs, kjent for sin tid penning Wonder Woman og Argylle har blitt hentet for å utvikle live-action-tilpasningen av My Hero Academia.

I følge The Hollywood Reporter slutter Fuchs seg til Shinsuke Sato, som skal regissere prosjektet og er kjent for sitt arbeid med andre manga-adapsjoner, inkludert Bleach og Kingdom. Filmen har vært under arbeid i flere år nå, med en jevn utvikling som sakte har kommet i gang.

Fuchs' siste prosjekt er IT: Welcome to Derry, en serie han var med på å skape og er co-showrunner på. Fuchs er også skuespiller, og har medvirket i blant annet La La Land, The Good Wife og The Passage.

My Hero Academia er en av de mest populære anime- og mangaseriene gjennom tidene. I en verden full av superkrefter følger vi en gutt som er født uten krefter, og som prøver å bli den fremste helten.