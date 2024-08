My Lady Jane blir ikke fornyet for en andre sesong

HQ

Amazons sjangerblandede historiske farse, romanse og fantasy-eventyrserie My Lady Jane har vært populær både blant kritikere og publikum, men har ikke slått gjennom når det gjelder seertall. Dette er antagelig den uheldige grunnen til at selskapet ikke har bestemt seg for å fornye den for en andre sesong.

Serien har fått lite markedsføring, og alle de åtte episodene av sesong én ble masseutgitt via Prime Video den 27. juni i år, og ligger for øyeblikket på 94 % kritikerscore og 79 % publikumsscore på Rotten Tomatoes - slett ikke verst, spesielt ikke for en serie som er noe av en risikosatsing OG som konkurrerte med giganter som Bridgerton sesong tre.

Selv om det er en viss ironi i at seriens elskede og vittige forteller avslutter den første sesongen med ordene "vår historie er ikke over ennå", etterlater serien karakterene sine på et godt sted, med et noenlunde passende "lykkelig i alle sine dager", noe som er mer enn man kan si om mange lovende, men for tidlig nedlagte strømmeserier.

Alt i alt, selv om både fansen og de som jobbet med My Lady Jane utvilsomt vil være rystet over nyheten, bør de ansvarlige for skapelsen av serien etter alt å dømme kunne holde hodet høyt, og med nok skrik fra fansen vet man aldri - det kan være håp for flere historier på Lady Jane Grey ennå, hvis nok folk kan overbevise Prime Video -teamet om at det er verdt tiden deres (takk, Deadline).