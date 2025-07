My Little Pony live-action-film i arbeid hos Amazon

Siden Barbie tjente en milliard dollar, ser det ut til at leketøyfilmer, ved siden av videospillfilmer, blir sett på som den nye måten å generere penger på for store studioer. Apple TV+s The Studio har kanskje parodiert denne manien, men det hindrer den ikke fra å være en realitet, ettersom vi nå hører om en ny My Little Pony-film som er under arbeid hos Amazon MGM.

My Little Pony, som begynte som en leketøyserie i 1982, har produsert flere animerte serier og filmer siden den ble sluppet løs på verden. Den siste filmen var My Little Pony: A New Generation, som kom ut i 2021.

Ifølge Variety blir dette det første live-action-prosjektet for IP-en. Filmen er for tiden under utvikling, uten noe kreativt team bak den ennå. Så ikke forvent at filmen kommer på kino med det første.

Dette fortsetter Hasbros strategi med å produsere filmer og TV-serier basert på sine mange IP-er. Fra Dungeons & Dragons til en nyinnspilling av Clue, forvent at det kommer mange nye filmer fra Hasbros skap i nær fremtid.