My Time at Evershine er den første tittelen som offisielt er annonsert for Switch 2

Vi får stadig flere rapporter om Switch 2, en konsoll Nintendo lovet å fortelle oss mer om før 1. april 2025. Vi vet ikke når de faktisk har tenkt å avduke den, men så sent som i går kunne vi fortelle at den angivelig har to skjermer.

Nå kommer et nytt livstegn på at konsollen faktisk er på vei i rimelig nær fremtid. Det dreier seg om oppfølgeren My Time At Portia, kalt My Time at Evershine, som nå har blitt den første tittelen som offisielt er på vei til Switch 2. Pressemeldingen lyder :

"Pathea er forpliktet til å lansere My Time at Evershine på PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 og fremtidige Nintendo-plattformer som ennå ikke er kunngjort."

Vi har ikke flere detaljer enn det, men med dette vet vi at selv mindre utviklere har fått tilgang til utviklingssett og jobber hardt med å skape magi for Nintendos neste konsoll.

Sjekk ut den første traileren fra spillet nedenfor.

Takk Eurogamer