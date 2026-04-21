Myanmar er fortsatt på randen av åpen borgerkrig mens det gjøres forsøk på å få i stand fredsforhandlinger mellom militærregjeringen og opprørsgruppene

General Min Aung Hlaing, som ble regjeringssjef i Myanmar etter et militærkupp for fem år siden, har tilbudt opprørsgruppene som fortsatt kjemper i landet, en vei til dialog og invitert dem til å delta i våpenhvileforhandlingene som skal avholdes om 100 dager. Min Aung Hlaing har til hensikt å innkalle til et nasjonalt møte 31. juli for å undertegne en fredsavtale og gjeninnføre den nasjonale våpenhvileavtalen (NCA), en avtale som var i kraft før kuppet i 2021 satte spørsmålstegn ved den.

Problemet er at lederne for de viktigste væpnede fraksjonene som er i opposisjon til militærregimet, har utelukket å delta i disse samtalene. Ifølge Reuters, som har innhentet flere uttalelser fra disse fraksjonslederne, innebærer ikke NCA at man søker en demokratisk vei mot opprettelsen av en føderal stat uten militær innflytelse.

"Gitt at vi utkjemper en politisk-militær kamp om dette, har vi ingenting å diskutere med dem som i dag kaller seg 'administrasjonen' etter bare å ha endret sitt militære utseende", sier talsmann for CNF (Chin National Front), Salai Htet Ni.

Myanmar er i kaos etter kuppet som styrtet den demokratisk valgte regjeringen til Nobels fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, som deretter ble fengslet i 27 år på grunn av anklager som ifølge hennes allierte var politisk motiverte. I begynnelsen av april sikret Min Aung Hlaing seg en "jordskredseier" i et valg som har blitt sterkt kritisert av både vestlige regjeringer og opposisjonsgrupper i Myanmar for å være en bløff for å legitimere kuppet.

Med motstand fra de største væpnede gruppene ser det ikke ut til at situasjonen i det sørøstasiatiske landet vil endre seg på kort sikt, og det ustabile klimaet vil påvirke både befolkningen og forholdet til nabolandene.