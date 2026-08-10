Myanmar har skapt anspente forhold til sine naboland ved å avvise ASEAN-utsendingen og nekte å løslate sin tidligere president

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De siste ukene har det sett ut til at Myanmar har tatt forsiktige skritt mot en mer åpen holdning overfor sine nærmeste naboer ved å tillate en spesialutsending fra Røde Kors og ASEAN å besøke landets tidligere president og Nobels fredsprisvinner, Aung San Suu Kyi, som har sittet fengslet siden militærkuppet i 2021. De hadde også gått med på å møte meglere fra Thailand for å forsøke å oppnå våpenhvile i borgerkrigen som landet har vært involvert i siden da, med over 100 000 dødsfall til nå.

Nå ser det imidlertid ut til at det har skjedd et nytt tilbakeslag i arbeidet med å løse konflikten og i Myanmars utenrikspolitikk. Etter forrige ukes møte i Bangkok mellom landets leder, president Min Aung Hlaing, og medlemmer av den thailandske regjeringen, har lederen av militærjuntaen returnert til hjemlandet og har gjennom sitt utenriksdepartement (via Reuters) uttalt at «Myanmar anser at utnevnelsen og den videre tjenestetiden til den nye spesialutsendingen fra ASEAN-formannskapet ikke lenger er nødvendig.»

Samtidig har landet avvist den fempunktsplanen for fred som ble foreslått av ASEAN Network for Democracy (ASEAN-BN), og har nektet å løslate tidligere president Aung San Suu Kyi, med den begrunnelsen at dersom dette skulle skje i fremtiden, vil det skje på landets egne vilkår: «Selv om regjeringen har omgjort straffene deres av humanitære grunner, vil full og ubetinget løslatelse bare finne sted i samsvar med loven.»

Myanmars holdningsendring kan være motivert av at landet, siden militærkuppet, har blitt utestengt fra høynivåmøter i ASEAN – samlinger som vanligvis fastlegger den felles utenrikspolitikken blant medlemslandene.