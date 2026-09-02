MyArcade begynner å ta imot forhåndsbestillinger på den nye retro-håndholdte konsollen

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Retro er fortsatt på topp, og nå har MyArcade kunngjort at vi snart får enda en praktisk måte å nyte klassiske spill fra fortiden på. De har åpnet for forhåndsbestillinger av Gamestation Retro Go, som koster 199,99 dollar og slippes 31. oktober.

I motsetning til forgjengeren (Gamestation Go) har den en 8-tommers skjerm i stedet for en 7-tommers, og den har også noen andre nye funksjoner. Den leveres forhåndsinstallert med over 200 lisensierte spill fra selskaper som Bandai Namco Games, Capcom og Jaleco.

Den har også en funksjon kalt SmartGlow, en teknologi som lyser opp knappene individuelt for hvert spill, slik at du kan se hvilke du skal bruke. For de som ønsker å spille på TV, finnes det til og med en HDMI-port.

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