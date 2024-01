Mye gameplay presenteres i ny trailer på Suicide Squad: Kill the Justice League

HQ

Etter flere forsinkelser er Suicide Squad: Kill the Justice League klar for lansering om to uker, og med så kort tid igjen har Rocksteady Studios og Warner Bros. nå sluppet noe de kaller en Official Gameplay Launch Trailer.

Vi antar at dette betyr at vi kanskje også får en "vanlig" lanseringstrailer senere, men denne gir oss likevel et godt innblikk i spillet, karakterene, den hektiske handlingen, bosskampene og mye mer. Suicide Squad: Kill the Justice League har premiere 2. februar til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.

Ta en titt på videoen nedenfor.