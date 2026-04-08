Mye peker mot en gjenopplivning av bakoverkompatibilitet i forkant av Xboxs 25-årsjubileum

Under GDC i forrige måned benyttet Microsoft anledningen til å diskutere det kommende 25-årsjubileet for Xbox og til å avduke Project Helix, neste generasjons Xbox. Siden denne nyheten stjal rampelyset, gikk det litt upåaktet hen at de også kunngjorde at Xbox-konsollenes allerede imponerende bakoverkompatibilitet ville bli utvidet ytterligere.

Mer spesifikt sa Jason Ronald, visepresident for Next Generation Xbox, at de ville levere "nye måter å spille noen av de mest ikoniske spillene fra fortiden vår". Vi fikk ingen ytterligere detaljer, men nå bemerker datagruvearbeideren Better xCloud (via Windows Central) at ikke mindre enn fire tidligere fjernede Xbox-spill plutselig har gjort comeback på Xbox Shop - bare for å bli fjernet igjen kort tid etter.

Disse er, i rekkefølge: Prince of Persia: The Sands of Time (2003), Aegis Wing (2007), Mars: War Logs (2013) og Armed & Dangerous (2004). Dette er i seg selv ikke noe bevis på noe som helst, men med tanke på at vi vet at Microsoft planlegger å utvide bakoverkompatibiliteten, virker det fullt mulig at det er en sammenheng.

Mange håper at Project Helix, og i forlengelsen av det ROG Xbox Ally, vil tilby full støtte for eldre Xbox-spill, noe det også har gått rykter om. Om det er noen sammenheng med savnede spill som plutselig gjør comeback for så å forsvinne igjen, gjenstår å se.