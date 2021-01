Mye Resident Evil Village-nytt kommer neste torsdag

Du ser på Annonser

Denne uken har Lucasfilm Games, Bethesda, Ubisoft, CD Projekt Red og Nintendo virkelig startet nyhetsåret med et smell, og neste uke er det visst blant annet Capcom sin tur.

Det japanske selskapet kan fortelle at de vil ha en egen stream for Resident Evil Village klokken 23 den 21. januar, altså neste torsdag. Denne vil gi oss mer informasjon om spillet, en ny trailer og skikkelig trailer, så vi skal ikke se bort fra at de endelig offentliggjør en lanseringsdato heller. Kanskje vi til og med får høre om et nytt spill i serien...