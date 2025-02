MY.GAMES kunngjør utgivelsen av War Robots: Frontiers 4. mars for PC og konsoller To lag, seks fullt tilpassbare mechaer per lag, et fantastisk konkurranseskytespill.

Den nederlandske utgiveren og utviklingsstudioet MY.GAMES har kunngjort at deres kommende flerspillertittel, War Robots: Frontiers, lanseres 4. mars på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series. War Robots: Frontiers tar handlingen til spennende kamper med tilpassbare mechaer i 6 mot 6-kamper. I tillegg til å tilpasse mechaen din med deler som chassis, kjerne, våpen og ferdighetsoppgraderinger, må du velge og trene opp den perfekte piloten for å låse opp spesialiserte evner. Ifølge studioet, "i War Robots: Frontiers, er autentisitet kjernen i opplevelsen. Hvert skritt roboten din tar, har autentisk tyngde. Hvert skudd har den tilfredsstillende rekylen fra avansert ballistikk. Og hvert eneste sammenstøt av stål er gjengitt med forbløffende visuell naturtrohet. Takket være Unreal Engine 5s toppmoderne fysikk og grafikk vil spillerne føle at de har kommandoen over en ruvende krigsmaskin på en levende, dynamisk slagmark." Spillet er utviklet i Unreal Engine 5, og du kan få tilgang til Early Access på Steam i dag for 14,99 euro. HQ