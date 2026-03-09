Myrkur Games om bruk av kunstig intelligens i spillutvikling: "Du må lytte til hva spillerne har å si"

HQ

AI er det store moteordet i videospillverdenen for tiden, ettersom teknologien fortsetter å få fotfeste og gjøre seg gjeldende i bransjen. AI har lenge vært brukt i spill, men den siste utviklingen innen teknologien har ført til at den har fått en større rolle i produksjonen av spill, noe som ofte irriterer fansen, spesielt når det brukes generativ AI.

Som en del av vår nylige diskusjon med Myrkur Games' administrerende direktør Halldor Snaer om Echoes of the End, der vi diskuterte hvordan studioet brakte spillet tilbake fra avgrunnen og også om hva som er det neste for serien, spurte vi derfor om deres holdning til AI som helhet.

"Det er forskjellige nivåer av hvordan AI kan brukes. Men jeg tror at til syvende og sist lager du spillet for spillerne," begynte Snaer. "Du må lytte til hva de har å si, for det er de som kommer til å kjøpe spillet ditt og spille det."

Snaer fortsatte deretter med å diskutere AI mer inngående: "Så jeg tror at hvis det er et stort press for at det ikke skal brukes, ville vi ikke hatt til hensikt å lage AI-modeller, prøve å lage 3D AI-modeller eller noe sånt. Jeg føler at det også bare er... spill er så, det er en så håndlaget opplevelse også. Selv i en film er det slik at hvis en replikk er litt feil eller et uttrykk er litt feil, kan det umiddelbart ødelegge hele filmen for deg. I et spill er det veldig likt. Jeg føler at hvis noe er litt skranglete eller rart, selv den minste lille smule, kan det ødelegge opplevelsen for deg.

"Så jeg tror at de uunngåelig er laget for at spillere skal ha glede av dem, og derfor tror jeg at bruken av AI i spill er veldig isolert fra resten av verden, som omfavner det fullt og helt fordi det er et underholdningsprodukt. Når det er sagt, tror jeg at vi kommer til å se mange prosjekter i bransjen som tar i bruk mer og mer kunstig intelligens. Men ren AI i spill, eller veldig, veldig høy AI-bruk i spill, tror jeg ikke kommer til å bli godt mottatt av spillerne."

Du kan se hele intervjuet med lokale undertekster nedenfor.