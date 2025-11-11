MySims kommer endelig til PlayStation og Xbox så snart som neste uke

Da EA og Maxis lanserte MySims tilbake i 2007, startet en reise der spillet og oppfølgeren MySims Kingdom etter hvert kom til nesten alle plattformer under solen. Det debuterte på Nintendo Wii, DS og Switch, mobilplattformene Android, iOS og til og med Blackberry, PC som forventet, og til og med Mac og Apples tvOS også. Til tross for denne brede dekningen har spillet aldri blitt lansert på Xbox eller PlayStation, men det er i ferd med å endre seg.

HQ

EA har avslørt at MySims: Cozy Bundle kommer til PS5 og Xbox Series X / S så snart som 18. november. For de som ikke er klar over dette spillet, er det en pakke som samler MySims og MySims Kingdom som ble lansert tidligere i år på PC, Switch, og Apple Arcade, og som beskrivelsen forklarer :

"Bruk fantasien din til å gjenoppbygge en by i MySims og hjelpe et søtt magisk land til å bli et enda bedre sted i MySims Kingdom. Her er det historier å avdekke, steder å utforske og mange karakterer med store personligheter å møte. Gjenoppdag sjarmen fra to klassiske MySims-spill."

Skal du starte et sjarmerende livssimuleringseventyr neste uke på PlayStation eller Xbox?