Mysteriet bak eksistensen av oransje katter har blitt avslørt

HQ

Så lenge vi har kjent til genetikk hos katter, har forskere visst at det er årsaken til at noen kattevenner har oransje pels. Men frem til nå har de ikke vært i stand til å fastslå den eksakte årsaken.

To forskerteam - ett ved Kyushu University i Japan og ett ved Stanford University i USA - har gjort et gjennombrudd. Via BBC har begge universitetene publisert rapporter som peker på at ingefærfargede katter mangler en del av den genetiske koden, noe som resulterer i lysere pels-, hud- og øyefarger.

De rødhårede kattene som ble studert sammenlignet med andre katter, manglet en del av DNA-koden i ARHGAP36-genet, noe som betyr at det ikke var undertrykt. Ettersom dette genet produserer et lysere pigment, resulterer det i lysere farger på katten din.

Genet er i større grad plassert på X-kromosomet, noe som forklarer hvorfor vi ser mange flere rødlige hannkatter enn rødlige hunnkatter. Med to X-kromosomer må DNA-et mangle i begge kromosomene for at en hunnkatt skal få en lysere farge. Men hunnkatter har derfor større sjanse for å få blandingsfarger.

Dette er en annonse:

Professor Sasaki, som ledet dette eksperimentet, sa at det begynte som et lidenskapelig prosjekt, ettersom han ønsket å se om forskningen hans kunne "bidra til å få bukt med kattesykdommer". Han samlet inn mer enn 55 000 pund via crowdfunding til forskningen.