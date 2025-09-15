Mysteriet om Zeldas Chris Houlihan-rom nærmer seg endelig en løsning

HQ

I over tretti år har fans av The Legend of Zelda: A Link to the Past grublet over et av mediets lengstlevende rykter: Hvem er egentlig Chris Houlihan, det mystiske navnet som er gjemt bort i spillets hemmelige "fail-safe"-rom? Historien går tilbake til 1990, da magasinet Nintendo Power arrangerte en Final Fantasy-konkurranse som lovet å forevige vinneren i en fremtidig Nintendo-tittel. Flere år senere oppdaget spillerne et skjult kammer i A Link to the Past med teksten "Mitt navn er Chris Houlihan. Dette er mitt topphemmelige rom. Hold det mellom oss, OK?" Men ingen kunne bekrefte om Chris var en virkelig person, eller hva budskapet egentlig betydde.

Nå ser det ut til at mysteriet endelig kan ha et svar. Tidligere denne uken la YouTuberen Kevin Hainline ut en video der han hevdet at han hadde møtt den virkelige Chris Houlihan - takket være en introduksjon fra sin egen mor. I videoen presenterer Hainline et brev fra daværende Nintendo Power-redaktør Scott Pelland. Brevet bekrefter at Chris' navn opprinnelig var ment å vises i Nintendo World Cup, men at det til slutt endte opp i A Link to the Past. Pelland innrømmer at han ikke husker alle detaljer, men han sier likevel at "fakta om Chris, faren hans og konkurransen stemmer overens."

Det er selvfølgelig noen spørsmål som henger igjen, og - som med så mange andre historier som dukker opp på nettet - er det lurt å ta påstandene med en klype salt. Hainline tilbyr overbevisende bevis, men til syvende og sist må Chris selv eller et familiemedlem bekrefte historien offentlig. Hvis videoen får nok oppmerksomhet, vil kanskje den bekreftelsen komme. Inntil da er den mangeårige legenden om Chris Houlihan fortsatt fristende nær en løsning.