Mythic Quest (Apple TV+) Fullstendig sesong 4-anmeldelse

Mens jeg snakket om forventninger i anmeldelsen av spinoff-antologien Side Quest, vet de fleste av dere allerede hva dere kan forvente når det gjelder Mythic Quest. Ja, den er noen ganger dristig og inneholder vanligvis en engangsepisode for å bryte tempoet i hver sesong, men utover det har du kommet hit for de vanlige ingrediensene: komedie med den varierte gjengen av karakterer du kjenner og elsker (som serieskaperne har forsøkt å utvikle videre i de to siste sesongene med blandet resultat), litt drama om jobb/liv blant dem, og selvfølgelig tull og tøys og parodi/satire sentrert rundt et fiktivt spillstudio, bransjen og nerdekulturen i sin helhet.

Jeg må imidlertid nevne forventningene, for - som med sesong 3, og til og med sesong 2 før den - har jeg alltid hatt en følelse av at serien etter hvert kunne miste luften. Ironisk nok endte jeg opp med å like Mythic Quest: Sesong 4 enda bedre enn MQS03.

Den Ashly Burch-regisserte sesongavslutningen, Episode 10: Heaven and Hell, ble sluppet nettopp i dag på Apple TV+ som en ærlig talt overbevisende avslutning jeg ikke vil røpe her. I episodene som leder opp til den avslutningen får du alle de nevnte ingrediensene, og for det meste er de ganske morsomme og velbalanserte. Jeg vil trekke frem Episode 4: The Villain's Feast og Episode 6: The Fish and the Whale, som beviser at Mythic Quest vanligvis briljerer med spionaktige plott og konspirasjoner - førstnevnte som en mordmysteriefest, og sistnevnte som et pokerspill.

Mythic Quest I tillegg utforsker de populære temaer i spillverdenen, og noen ganger forutser de til og med dystopiske fremtider. Jeg setter pris på dette "merkelig profetiske" aspektet ved serien, som Burch selv uttrykker det i vårt Gamereactor-intervju, og som vi har sett før med ting som hackede NPC-er, NFT-er, inntektsgenerering, streamere eller ulike kamper for både utviklere og utgivere. I denne forbindelse tar sesong 4 for seg moteordet over alle moteord: AI. Men selv om den tar opp temaet på en morsom måte, forblir det ganske overfladisk; jeg ventet hele tiden på et dypere dykk som aldri kom. I en annen historiebue berøres også fornektelse, brukergenerert innhold og til og med barnearbeid i forbindelse med UGC, men heller ikke her kommer man særlig mye lenger enn til ironi på overflaten.

Den tar også en merkelig omvei i episode 8: Rebrand, en parallell historie dedikert til den nå voksne streameren og Ians forsømte sønn, Pootie Shoe. Selv om episoden fungerer i seg selv, og berører svært aktuelle temaer som strømmeboblen, skjebnen til strømmere som begynte som unge, eller bokse-/kampoppgjørene mellom dem som ble så virale i forskjellige land, ødelegger den tempoet i stedet for å bryte det som et pusterom, og jeg tok meg selv i å lure på om denne oppdateringen av karakteren var ment å ha en forbindelse til enten finalen eller Side Quest. Det gjør den ikke.

Når det er sagt, er det bra. Noen ganger veldig bra. Det var det perfekte supplementet mellom for eksempel to veldig alvorlige, veldig langsomme, veldig reflekterende Severance-episoder på samme plattform. Det får meg alltid til å smile, og noen ganger til og med til å le. Jeg vil si at David Hornsbys David Brittlesbee er den mest fremtredende karakteren denne gangen, ettersom rollen hans løftes ytterligere av manuset. Forholdet mellom både Ian og Poppy og Rachel og Dana tar endelig noen skritt fremover, mens den tidligere alltid like smarte Brad opplever en interessant dikotomi. Bortsett fra disse, utforsker Poppys andre halvdel av sesongen på en overbevisende måte hennes arbeidsnarkomani kontra barselforvirring.

Så, et virkelig anstendig resultat, og jeg er fortsatt glad for at denne serien i det hele tatt eksisterer og fortsetter å gjøre det. Hatten av for Apple, Ubisoft og alle som gjør det mulig, for i 2025 trenger en bransje som er større enn film og musikk flere innspillinger i forskjellige sjangre og formater. Avslutningen åpner for en ennå ikke bekreftet sesong 5, og hvis det skjer... Jeg lover å ikke bli overrasket denne gangen.

