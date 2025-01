Mythic Quest avslører sesong 4-trailer før lansering 29. januar

Å, Apple TV+, hvor søt du er. Det virker som om du vil holde en hvilken som helst serie i gang, uansett seere, bare for seriens skyld. Til tross for en første sesong som ikke gjorde så mye for folk, riktignok etterfulgt av bedre sesonger, er Mythic Quest fortsatt i gang, og den fjerde sesongen ser like morsom ut som før.

Serien, som ledes av Rob McElhenney, følger skøyerstrekene i et videospillstudio, og selv om TV-produsenter ofte føler seg ute av kontakt med dagens spilltrender, klarer Mythic Quest å holde seg ganske informert.

Programmet har tatt for seg temaer som NFT, alt-right-bevegelser og mer, og i denne sesongen vil det ta en titt på spillerskapt innhold som det du kan se i Roblox, samt det fryktede moteordet AI.

Ta en titt på traileren nedenfor og hold øynene åpne for Mythic Quest Sesong 4 den 29. januar.