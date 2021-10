Mythic Quest får to nye sesonger

HQ

Apple TV ligger et stykke bak i streamingkappløpet, men tjenesten er relativt prisvennlig og på seriefronten har den et interessant utvalg.

Et av disse er Mythic Quest, som er en kontorkomedie om et team spillutviklere, som står bak et ambisiøst MMORPG. Seriens første to sesonger har blitt godt mottatt, og nå har Apple godkjent ytterligere to sesonger, ifølge IGN.

Hvilke eventyr sjefene Ian Grimm (Rob McElhenney) og Rachel (Ashley Burch) samt de øvrige medarbeiderne drar ut på i de kommende sesongene, er enda ikke avslørt, men det er fastslått at tredje sesong kommer en gang i løpet av 2022, og at den vil få premiere før tredje sesong av fotballkomedien Ted Lasso.