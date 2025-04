Mythic Quest Serien ble kansellert på Apple TV+ etter fire sesonger, men en spesiell siste episode slippes neste uke

HQ

Mythic QuestKomedieserien , som handler om et kaotisk utviklingsstudio for videospill, har blitt kansellert på Apple TV+ etter den siste fjerde sesongen. Den fjerde sesongen ble avsluttet 26. mars, og det har vist seg å være den siste. En spesialepisode vil imidlertid bli utgitt neste uke for å sette en stopper for showet, en av de første originale Apple TV-produksjonene, som ble lansert tilbake i februar 2020.

"Fordi avslutninger er vanskelige, gjorde vi med Apples velsignelse en siste oppdatering til vår siste episode - slik at vi kunne si farvel, i stedet for bare game over", sa produsentene Megan Ganz, David Hornsby og Rob McElhenney på Variety.

Det ble ikke oppgitt noen grunn for kanselleringen, og uttalelsen fra produsentene takker bare fansen, skuespillerne og mannskapet, og også Apple "for å ha trodd på visjonen helt fra begynnelsen". Showet hadde nylig en spin-off-serie, Side Quest, men ingen av dem vil fortsette på streameren. Heldigvis, til tross for at de la ned et av sine landemerkeprogrammer, tillot Apple en spesiell, siste episode, som forhåpentligvis vil sette en stopper for historiene og gi en tilfredsstillende konklusjon på serien. Den vil bli utgitt neste uke.