Mythic Quest vender tilbake til Apple TV+ i januar

Apple Apple TV+ satser fortsatt stort på serien om en fiktiv videospillutvikler, ettersom serien snart har premiere på sin fjerde sesong. Den Rob McElhenney-ledede Mythic Quest vil være tilbake i januar, og denne sesongen vil tydeligvis ikke være slutten for serien heller, ettersom den vil bli fulgt av sin første spin-off ennå, en antologiserie som er kjent som Side Quest.

Når det gjelder Mythic Quest's retur, er alt vi vet så langt at showet kommer tilbake 29. januar. Vi blir ganske enkelt fortalt at det vil være en "ny sesong, samme feil", og vi har ennå ikke mottatt en trailer for den nye episoden.

Når det gjelder Side Quest, er alt som Apple legger til om hva denne serien vil være: "Utvidelsespakker ble nettopp ekte. Vi introduserer Mythic Quests helt nye antologiserie Side Quest." Serien vil debutere på streameren 26. mars, sannsynligvis kort tid etter Mythic Quest: Sesong 4 avsluttes.

Kommer du til å sjekke ut Mythic Quest eller Side Quest på nyåret?