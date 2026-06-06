N++ er tilbake som et nytt plattformspill kjent som N Plus Infinity Times Two

Hvis du spilte mange indiespill på midten av 2010-tallet, er sjansen stor for at du kjenner godt til N++, utvikleren Metanet Softwares stickman-plattformspill som endte opp med å bli litt av en hit blant fansen.

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Vi nevner dette fordi utvikleren under Day of the Devs-messen dukket opp for å vise frem sitt neste prosjekt, et spill kalt N Plus Infinity Times Two, og som regnes som en "remixed" variant av formelen som nå har blitt "the ultimate virtual couch party".

Spillet skal tilby fem måter å spille det bredere spillet på, hvorav noen beskrives som "evergreen" og andre som er "nye for serien", og er bygget på en skreddersydd C++-motor og tar sikte på å lanseres en gang i 2027 på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2.

Du kan se noen bilder av indieprosjektet nedenfor.