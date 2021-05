Nå blir det endelig mulig å google etter spill på Stadia

Du ser på Annonser

Google, kjent for sin søkemotor, lanserte Stadia for halvannet år siden, men det har ikke vært mulig å faktisk google etter spill via tjenesten.

Men det skjer nå, for Google meddeler at vi om ikke lenge kan google etter spill i Stadia, noe som vil gjøre det mye lettere å finne spill som passer for deg. Sannelig på tide.

Google har utover dette også lagt til bedre sorteringsmuligheter, og det venter flere funksjoner snart. Vil du vite mer kan du trykke på linken over.