Nå eier Amazon James Bond

HQ

I fjor avslørte Amazon at de skulle kjøpe studioet bak James Bond-lisensen, MGM, for 9 milliarder dollar. Men som med alle andre oppkjøp av denne størrelsen, har det måttet gjennom en statlig granskning.

Nå, ti måneder senere, har det blitt godkjent. Amazon kunngjør dette, og som resultat skal over 4000 filmer og over 17 000 TV-episoder snart ligges til i Prime Video-tjenesten. Dessuten kommer Amazon nå til å være James Bonds fremtidige hjem, og de sier:

"We look forward to working together to create even more opportunities to deliver quality storytelling to our customers,"

Er dette bra for James Bond og filmindustrien tror du?