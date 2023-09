Nå er det bekreftet at andre sesong av Arcane får premiere neste vinter.

Suksessen til den League of Legends-baserte serien Arcane var mildt sagt uventet, og hyllesten fra fansen var like stor som lovordene fra kritikere over hele verden. Vi har ventet og håpet på en oppfølger, en andre sesong, og nå er det endelig bekreftet etter to års venting. Vinteren 2024, altså neste år, kommer den etterlengtede oppfølgeren, ble det avslørt under Video V Vision-konferansen der Tencent var til stede. Det er på tide å starte nedtellingen, vi gleder oss!

Er du interessert i en ny sesong av Arcane?