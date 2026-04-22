Nå er det klart hvilke kortfilmer og prosjekter som skal konkurrere under den 79. filmfestivalen i Cannes
Ti kortfilmer og 19 prosjekter fra film- og animasjonsskoler har nådd sluttfasen av årets store europeiske filmbegivenhet.
For to uker siden presenterte arrangørene av filmfestivalen i Cannes, som feirer sin 79. utgave i 2026, alle filmene i de ulike kategoriene, både de som konkurrerer i det offisielle utvalget og de som skal vises under hele arrangementet, fra 12. til 23. mai. Det var imidlertid ikke alt den store feiringen av europeisk film hadde i vente i år, og i dag ble både den spektakulære offisielle plakaten for utgaven med Thelma og Louise og de to kategoriene som ennå ikke har kunngjort sine utvalgte verk, avslørt.
Kortfilmkategorien har valgt ut 10 filmer, som alle er 15 minutter eller kortere, blant dusinvis av produksjoner og samproduksjoner fra 136 land. Prisen i denne kategorien vil bli kunngjort 23. mai under festivalens avslutningsseremoni.
Kortfilmkonkurransen
- FRESH CUT - Hadrien Bels
- DEN SISTE VÅREN - Mathilde Bédouet
- SØSTERNES SVØMMETUR - Lola Degove
- THE END - Niki Lindroth Von Bahr
- PARA LOS CONTRINCANTES (For motstanderne) - Federico Luis
- PELOTON TRUENO (Tordentroppen) - Theo Montoya
- GIẤC MƠ LÀ ỐC SÊN (Drømmen er en snegl) - Thien An Nguye
- ALGUMAS COISAS QUE ACONTECEM AO LADO DE UM RIO (Noen få ting som skjer ved en elv) - Daniel Soares
- SPIRITUS SANCTUS - Michal Toczek
- NIKO NIŠTA NIJE REKAO (Ingen sa noe) - Tamara Todorović
Kategorien "La Cinef", som er et utvalg av prosjekter fra filmskoler over hele verden, har valgt ut 14 live-action- og fem animasjonsprosjekter til denne utgaven blant de 2750 innsendte prosjektene. De er regissert av 12 kvinner og 9 menn, og de vil vise frem ideer og historier fra fire kontinenter og 15 forskjellige land. La Cinef Awards deles ut torsdag 21. mai ved en spesiell seremoni på Buñuel-teatret i Cannes, etterfulgt av en visning av vinnerprosjektene.
La Cinef-utvelgelsen
- LASER-GATO (Laser-Cat) - Lucas Acher
- FOTOGRAFI AV EN SINNSYK KVINNE FOR Å VISE HÅRETS TILSTAND - Arwen Aznag
- TÚ, YO Y LA VACA (Meg, deg og kua) - Aina Callejón
- PICKLED - Fanny Capu
- BIRD RHAPSODY - Wonjung Choi
- ALTID VILLE VÆRE GUD, ALDRI VILLE VÆRE GOD - Noa Epars & Marvin Merkel
- PREKO PRAGA (Over terskelen) - Tara Gajović
- VOKSENDE STENER, FLYVENDE PAPIRER - Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi
- SØNDAGS BARN - Reuben Hamlyn
- SOMEWHERE I BELONG - Youssef Handouse
- SILENT VOICES - Nadine Misong Jin
- TRAKCJE (Axles) - Jakub Krzyszpin
- ALDRIG NOK - Julius Lagoutte Larsen
- TIAN TIAN DE MI MI (Våre hemmeligheter) - Lenti Liang
- SHADOWS OF THE MOONLESS NIGHTS (De måneløse nattenes skygger) - Mehar Malhotra
- TJ28 (28 dager igjen) - Yasmin Najjar
- LEFT BEHIND, STILL STANDING - Vida Skerk
- ONDE NASCEM OS PIRILAMPOS (Der ildfluene glitrer) - Clara Vieira
- VIL DET REGNE IGJEN I DAG - Wong Chau-Hong