Nå er det klart hvilke kortfilmer og prosjekter som skal konkurrere under den 79. filmfestivalen i Cannes

For to uker siden presenterte arrangørene av filmfestivalen i Cannes, som feirer sin 79. utgave i 2026, alle filmene i de ulike kategoriene, både de som konkurrerer i det offisielle utvalget og de som skal vises under hele arrangementet, fra 12. til 23. mai. Det var imidlertid ikke alt den store feiringen av europeisk film hadde i vente i år, og i dag ble både den spektakulære offisielle plakaten for utgaven med Thelma og Louise og de to kategoriene som ennå ikke har kunngjort sine utvalgte verk, avslørt.

Kortfilmkategorien har valgt ut 10 filmer, som alle er 15 minutter eller kortere, blant dusinvis av produksjoner og samproduksjoner fra 136 land. Prisen i denne kategorien vil bli kunngjort 23. mai under festivalens avslutningsseremoni.

Kortfilmkonkurransen



FRESH CUT - Hadrien Bels



DEN SISTE VÅREN - Mathilde Bédouet



SØSTERNES SVØMMETUR - Lola Degove



THE END - Niki Lindroth Von Bahr



PARA LOS CONTRINCANTES (For motstanderne) - Federico Luis



PELOTON TRUENO (Tordentroppen) - Theo Montoya



GIẤC MƠ LÀ ỐC SÊN (Drømmen er en snegl) - Thien An Nguye



ALGUMAS COISAS QUE ACONTECEM AO LADO DE UM RIO (Noen få ting som skjer ved en elv) - Daniel Soares



SPIRITUS SANCTUS - Michal Toczek



NIKO NIŠTA NIJE REKAO (Ingen sa noe) - Tamara Todorović



Kategorien "La Cinef", som er et utvalg av prosjekter fra filmskoler over hele verden, har valgt ut 14 live-action- og fem animasjonsprosjekter til denne utgaven blant de 2750 innsendte prosjektene. De er regissert av 12 kvinner og 9 menn, og de vil vise frem ideer og historier fra fire kontinenter og 15 forskjellige land. La Cinef Awards deles ut torsdag 21. mai ved en spesiell seremoni på Buñuel-teatret i Cannes, etterfulgt av en visning av vinnerprosjektene.

La Cinef-utvelgelsen