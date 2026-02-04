Nå er det offisielt: Disney har en ny administrerende direktør

HQ

Det er et nytt hode på musen, som offisielt bekreftet av Disney selv. Etter rundt to tiår med kumulativ tjeneste, er Disney-sjef Bob Iger klar til å gå bort fra sjefsstolen nok en gang, og la Josh D'Amaro ta hans plass.

Ifølge Variety er D'Amaro for tiden sjef for Disneys temaparker og forbrukerproduktdivisjon, også kalt Disney Experiences. Han har vært i selskapet siden 1998, og ble enstemmig godkjent av de 10 styremedlemmene i et møte mandag ettermiddag. Utnevnelsen til konsernsjef vil tre i kraft fra og med Disneys årsmøte den 18. mars. Iger vil fortsette som seniorrådgiver og styremedlem i Disney frem til han offisielt går av med pensjon senere i år.

"Josh D'Amaro er en eksepsjonell leder og den rette personen til å bli vår neste administrerende direktør", sier Iger i en uttalelse. "Han har en instinktiv forståelse av Disney-merkevaren, og en dyp forståelse av hva som gir gjenklang hos vårt publikum, kombinert med den strenghet og oppmerksomhet på detaljer som kreves for å levere noen av våre mest ambisiøse prosjekter. Hans evne til å kombinere kreativitet med operasjonell dyktighet er eksemplarisk, og jeg er begeistret på Joshs og selskapets vegne."

En annen kandidat til CEO-rollen, Dana Walden, har fått stillingen som president og kreativ sjef. Walden vil rapportere direkte til D'Amaro.