Nå er det offisielt: Donald Trump er tilbake i Det hvite hus

HQ

For en kveld. For amerikanerne, i hvert fall. Vi europeere gikk til sengs før valgresultatene begynte å komme inn, og vi har våknet opp til nok et Trump-presidentskap. Slik det ser ut nå (via BBC), har Trump 266 stemmer i valgmannskollegiet, mens Harris ligger 219 stemmer bak.

Med Trumps seier så godt som i boks, har han allerede begynt å holde sine seierstaler. Det var interessant å se de direkte reaksjonene via Trumps sosiale medier, Truth Social, da beskyldningene om valgfusk begynte å avta så snart det ble klart at han hadde vunnet.

Det så ut til at Trump vant i vippestater som Iowa, Pennsylvania og Georgia, mens Harris ikke klarte å sikre seg de nødvendige stemmene for å vinne presidentskapet. Så vi hadde en liten pause, men nå er vi tilbake til fire nye år med Donald.

Trump har lovet umiddelbare endringer av grensene, innføring av tollsatser og mer, og vi får se hvor mye av planene hans som kan komme gjennom den amerikanske regjeringen. Hvis du ikke føler deg særlig positiv akkurat nå, er det i det minste bare fire år igjen til republikanerne må finne en ny kandidat.

Dette er en annonse: