Nå er det offisielt: Jürgen Klopp blir Tysklands landslagssjef frem til 2030

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Det er offisielt: Det tyske fotballforbundet (DFB) bekreftet fredag at Jürgen Klopp er den nye landslagstreneren for Tyskland. Han erstatter Julian Nagelsmann, som fikk sparken etter den skuffende manglende kvalifiseringen til sluttspillet i VM.

Klopp er ansatt for å lede Nationalmannschaft frem til juli 2030 (inkludert VM 2030). Før det står to utgaver av Nations League på programmet, og viktigst av alt: UEFA-EM 2028, en turnering Tyskland ikke har vunnet siden 1996, og hvor de sist nådde finalen i 2008.

Tyskland, Frankrike og Italia prøver på nytt med nye trenere

Etter at mange trenere måtte gå av under VM, begynner nye brikker å falle på plass: Frankrike skal etter planen kunngjøre Zinedine Zidane på tirsdag, og Italia leter etter en erstatning for Gennaro Gattuso, som forlot laget i april etter at de ikke klarte å kvalifisere seg til VM.

Med den neste landslagspausen i september–oktober, der lagene skal spille opptil fire kamper i gruppespillet i Nations League, kan de ikke utsette prosessen for lenge: Pep Guardiola ble vurdert som kandidat for Italia, men det ser ikke ut til at avtalen blir noe av...