Nå er det offisielt: LaLiga tillater ikke registrering av Dani Olmo og Pau Víctor, og etterlater Barcelona med få alternativer

Nå er det offisielt: LaLiga og RFEF (det spanske fotballforbundet) tillater ikke registrering av Dani Olmo og Pau Víctor, noe som betyr at de ikke vil kunne spille mer i FC Barcelona denne sesongen. LaLiga kom med en uttalelse som ga gode og dårlige nyheter til Barça: De er enige i at Barcelona har oppnådd "1:1-regelen", noe som betyr at de vil få lov til å gjøre nye signeringer i sommer, eller til og med i dag på vinterens overgangsmarked. Men de vil ikke få lov til å registrere Olmo og Víctor, fordi lisensene deres allerede ble kansellert denne sesongen (1. januar).

Med andre ord: Barça trengte penger: Barça trengte desperat penger for å overholde ligaens "financial fair play-regler". Men disse pengene, 28 millioner euro fra investorer i Midtøsten på forskudd fra salget av VIP-balkonger på det nye Spotify Camp Nou, kom ikke i tide til å fornye Olmo og Víctors lisenser, som opprinnelig kun var signert frem til 31. desember 2024 fordi klubben ikke hadde nok penger da.

Ifølge den offisielle uttalelsen fra LaLiga vil de ikke "innvilge forhåndsvisumet eller den endelige lisensen som FC Barcelona har bedt om for spillerne Daniel Olmo Carvajal og Pau Víctor Delgado i samsvar med den bokstavelige tolkningen av artikkel 130.2 og 141.5 i RFEFs generelle regelverk, som forhindrer en spiller hvis lisens er kansellert fra å få lisens i det samme klubblaget som han allerede var knyttet til i løpet av samme sesong".

Dette er et hardt slag for klubben, spesielt for spillerne, som til tross for sitt ønske om å spille i Barcelona ikke får lov til å spille på grunn av den katastrofale ledelsen til klubbpresident Joan Laporta, som i løpet av fire år har "dekapitalisert klubben og solgt strategiske eiendeler for fremtiden for å dekke hull som følge av kaotisk og improvisert ledelse", ifølge motstemmer som ber om hans avgang.

Dette er ikke over for Barcelona, som nå vil gå til domstolene og be om en forebyggende foranstaltning til den administrative sportsdomstolen i Spania, i håp om å få en gunstig dom som Liga og RFEF vil bli tvunget til å etterkomme. Såpeoperaen fortsetter på tirsdag, ettersom mandag er rød dag i Spania.