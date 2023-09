Nå er det offisielt: Massive Entertainment er i ferd med å bygge opp et team som skal lede utviklingen av The Division 3

Det var ventet, men ikke offisielt. Bortsett fra de kommende spillene i Disneys Avatar- og Star Wars-univers, jobber Massive Entertainment allerede med den tredje delen av The Division. Dessuten går Julian Gerighty (som var kreativ leder i The Division 2 og assisterende kreativ leder i Tom Clancy's The Division) fra å være kreativ leder for Star Wars Outlaws til å bli utøvende produsent og dermed ansvarlig for alle Ubisofts The Division-produkter fra nå av.

Utviklingen av The Division 3 er fortsatt på et svært tidlig stadium, for selv om Massive Entertainment vil lede prosjektet fra Malmö i Sverige, er de akkurat nå i ferd med å bygge opp teamet som skal forme det vi forventer blir Ubisofts nye generasjon tredjepersons filmaction.

Massives administrerende direktør Thomas Andrén fremhever Gerightys engasjement i en pressemelding som også understreker, til stor lettelse for fans av en galakse langt, langt borte, at "Julian er fortsatt opptatt av å gjøre Star Wars Outlaws til en suksess for både utviklingsteamet og fansen. Han kommer til å følge prosjektet helt til det er ferdig for å sikre at spillet oppfyller hans kreative visjon og gir spillerne en fantastisk opplevelse".

Hva vil du finne i The Division 3?