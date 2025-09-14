Nå er det offisielt: Nobuo Uematsu vil delta på San Diego Comic-Con i Malaga

HQ

Hvis du som videospillfan fortsatt trengte en grunn til å rettferdiggjøre din deltakelse på San Diego Comic-Con i Málaga om to uker, i tillegg til denne gjengen med personligheter fra tegneserie-, film- og videospillverdenen(inkludert "Arnie" selv), kommer du til å elske dette. I dag ble det offisielt (selv om de mer skarpsindige allerede så en glipp i den offisielle timeplanen for noen uker siden) hvor det ble bekreftet at Nobuo Uematsu, komponist av noen av de beste lydsporene i videospillhistorien, og evig husket for sin musikk i Final Fantasy-franchisen, vil være til stede og delta på konferansen.

I et panel kjent som "Fantasy Melodies: Nobuo Uematsu. Stage reading and concert" vil komponisten ta oss med på en musikalsk reise gjennom hele sin karriere, akkompagnert av stemmeskuespiller og forfatter Rie Tozuka. Panelet vil bli opplivet av den spanske pianokunstneren Elesky, og du kan forvente å høre mange av de store melodiene som formet din barndom som gamer.

Arrangørene av SDCC Málaga 2025 legger til at "tilstedeværelsen av begge gjestene ikke bare er en hyllest til videospillmusikken, men også en feiring av hvordan lydkunst kan vekke følelser, fortelle og skape kontakt med publikum." Panelet vil bli avholdt i FYCMAs Auditorium 1, på et tidspunkt som vil bli bekreftet i løpet av de kommende dagene.

Ville du deltatt på San Diego Comic-Con i Málaga bare for å høre Nobuo Uetmasus konsert?